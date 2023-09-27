Киев запросил у Запада ракеты для ударов по России, Ирану и Сирии

Киевский режим попросил у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документ украинского кабмина, предоставленный странам "Большой семёрки" (G7) в августе текущего года.

Так, Киев утверждал, что ВС России за предыдущие три месяца якобы совершили более 600 атак иранскими дронами, частично состоящими из европейских компонентов. В связи с этим власти Украины предложили наносить ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке на территории РФ.