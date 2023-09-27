Киев запросил у Запада ракеты для ударов по России, Ирану и Сирии
Guardian: Киев попросил дальнобойные ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России
Киевский режим попросил у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документ украинского кабмина, предоставленный странам "Большой семёрки" (G7) в августе текущего года.
Так, Киев утверждал, что ВС России за предыдущие три месяца якобы совершили более 600 атак иранскими дронами, частично состоящими из европейских компонентов. В связи с этим власти Украины предложили наносить ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке на территории РФ.
"Среди предложений к действиям со стороны союзников, от которых они скорее всего воздержатся, — ракетные удары по фабрикам по производству дронов в Иране, Сирии, а также по потенциальному производственному объекту в РФ", — говорится в материале издания.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ракет ATACMS.
Getty Images / Muhittin Sandikci