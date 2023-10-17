СМИ узнали о тайной поставке ракет ATACMS на Украину
WSJ: Небольшое количество ракет ATACMS тайно привезли на Украину
Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни. Об этом узнала газета Wall Street Journal.
"Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни", — пишет издание со ссылкой на источники.
Напомним, в начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента страны Джо Байдена. Спустя несколько дней западные СМИ узнали, что Байден принял решение о поставке боеприпасов ещё в сентябре этого года. В Кремле заметили, что в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают свои технические возможности.