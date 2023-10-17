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17 октября, 14:14

СМИ узнали о тайной поставке ракет ATACMS на Украину

WSJ: Небольшое количество ракет ATACMS тайно привезли на Украину

Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни. Об этом узнала газета Wall Street Journal.

"Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни", — пишет издание со ссылкой на источники.

В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией

В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией

Напомним, в начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента страны Джо Байдена. Спустя несколько дней западные СМИ узнали, что Байден принял решение о поставке боеприпасов ещё в сентябре этого года. В Кремле заметили, что в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают свои технические возможности.

Александра Вишнякова
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