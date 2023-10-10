Байден ещё в сентябре утвердил передачу Киеву ракет ATACMS, пишут СМИ
New Yorker: Байден ещё в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS
Решение о передаче ракет ATACMS Украине американский лидер Джо Байден принял ещё в сентябре этого года. Об этом сообщает журнал New Yorker.
"В сентябре Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее", — утверждает издание.
Сообщается, что долгое время Байден не хотел передавать ATACMS Киеву из опасения эскалации конфликта. При этом в Белом доме хотели транслировать идею отправки, чтобы оказать давление на Россию.
В статье указано, что Америка на этой неделе также собирается сообщить о новом транше военной помощи Киеву. Стоит добавить, что официально США пока не объявляли об отправке Незалежной ATACMS дальностью около 300 километров.
Недавно советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признался в эфире телеканала "Рада", что даже если Киев и получит ожидаемые от партнёров ракеты ATACMS и Taurus, то ситуация на поле боя в пользу Украины не изменится.
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