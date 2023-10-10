Байден ещё в сентябре утвердил передачу Киеву ракет ATACMS, пишут СМИ

Решение о передаче ракет ATACMS Украине американский лидер Джо Байден принял ещё в сентябре этого года. Об этом сообщает журнал New Yorker.

"В сентябре Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее", — утверждает издание.

Сообщается, что долгое время Байден не хотел передавать ATACMS Киеву из опасения эскалации конфликта. При этом в Белом доме хотели транслировать идею отправки, чтобы оказать давление на Россию.

В статье указано, что Америка на этой неделе также собирается сообщить о новом транше военной помощи Киеву. Стоит добавить, что официально США пока не объявляли об отправке Незалежной ATACMS дальностью около 300 километров.