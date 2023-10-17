ВСУ ударили по Бердянску американскими ракетами ATACMS, поставки которых держали в тайне
Рогов: В Бердянске после обстрела ВСУ нашли обломки американской ракеты ATACMS
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В Бердянске Запорожской области после ночного обстрела со стороны ВСУ нашли кассетные боеприпасы от американской дальнобойной ракеты ATACMS. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На основе имеющихся данных, можно с 99% уверенностью сказать, что противник действительно получил от США и применил тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS", — написал он в телеграм-канале, опубликовав фото осколков, предположительно, ATACMS.
Осколки, предварительно, ракеты ATACMS, найденные после атаки ВСУ на Бердянск. Обложка © t.me / Владимир Рогов
Как отметил Рогов, о передаче Киеву ракет ATACMS пока официально не сообщалось. По его словам, случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах являются очередной показухой и шоу, а точнее — операцией информационного прикрытия.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон на днях тайно передал небольшое количество ракет ATACMS Киеву.
Напомним, в начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента страны Джо Байдена. Спустя несколько дней западные СМИ узнали, что Байден принял решение о поставке боеприпасов ещё в сентябре этого года. В Кремле заметили, что в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают свои технические возможности.