ВСУ ударили по Бердянску американскими ракетами ATACMS, поставки которых держали в тайне

В Бердянске Запорожской области после ночного обстрела со стороны ВСУ нашли кассетные боеприпасы от американской дальнобойной ракеты ATACMS. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На основе имеющихся данных, можно с 99% уверенностью сказать, что противник действительно получил от США и применил тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS", — написал он в телеграм-канале, опубликовав фото осколков, предположительно, ATACMS.

Осколки, предварительно, ракеты ATACMS, найденные после атаки ВСУ на Бердянск. Обложка © t.me / Владимир Рогов

Как отметил Рогов, о передаче Киеву ракет ATACMS пока официально не сообщалось. По его словам, случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах являются очередной показухой и шоу, а точнее — операцией информационного прикрытия.