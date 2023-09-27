Захарова назвала цели, ради которых Украина так ждёт от США ракеты ATACMS
Захарова: ВСУ будут применять ATACMS для ударов по жилым районам Донбасса и Крыма
Украина собирается использовать ракеты ATACMS, которые планируют передать США, для совершения террористических ударов по мирным объектам городов Крыма и Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
"В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать — <…> этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях — для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма", — пояснила она.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ракет ATACMS.
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