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Регион
Опубликовано 27 сентября 2023, 10:14
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Захарова назвала цели, ради которых Украина так ждёт от США ракеты ATACMS

Захарова: ВСУ будут применять ATACMS для ударов по жилым районам Донбасса и Крыма

Украина собирается использовать ракеты ATACMS, которые планируют передать США, для совершения террористических ударов по мирным объектам городов Крыма и Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать — <…> этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях — для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма", — пояснила она.

В Британии выразили уверенность, что обещанные Киеву ракеты ATACMS окажутся на чёрном рынке
В Британии выразили уверенность, что обещанные Киеву ракеты ATACMS окажутся на чёрном рынке

Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ракет ATACMS.

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Getty Images / SOPA Images / Attila Husejnow

Татьяна Миссуми
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