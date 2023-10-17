Стало известно, сколько американских ракет ATACMS получил Киев
AP: Киев получил "менее дюжины" американских ракет ATACMS
Американские власти передали Киеву к настоящему времени "менее дюжины" дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает Associated Press (AP), ссылаясь на высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне.
Как пишет агентство, ATACMS были переданы Украине в последние несколько дней. В материале также говорится, что первое публичное признание поставок ракет должно было произойти, когда оружие уже будет использовано на поле боя. Почти во всех остальных случаях Вашингтон, напомним, заранее объявлял о своём решении отправить то или иное вооружение Киеву.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США на днях тайно передали небольшое число ракет ATACMS Украине. Позже председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Бердянске после обстрела ВСУ нашли обломки ATACMS.
Как сообщал Лайф, в начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащённые кассетными боеприпасами, после согласия президента США Джо Байдена. Спустя несколько дней западные журналисты узнали, что американский лидер принял решение о поставке боеприпасов ещё в сентябре. В Кремле заметили, что в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают свои технические возможности.
ТАСС / Zuma