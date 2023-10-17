Стало известно, сколько американских ракет ATACMS получил Киев

Американские власти передали Киеву к настоящему времени "менее дюжины" дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает Associated Press (AP), ссылаясь на высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне.

Как пишет агентство, ATACMS были переданы Украине в последние несколько дней. В материале также говорится, что первое публичное признание поставок ракет должно было произойти, когда оружие уже будет использовано на поле боя. Почти во всех остальных случаях Вашингтон, напомним, заранее объявлял о своём решении отправить то или иное вооружение Киеву.