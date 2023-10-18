Американские дальнобойные ракеты ATACMS уже на Украине: Какой ответ есть у России Оглавление Когда США передали Украине ракеты Какие надежды на Западе возлагают на ATACMS Характеристики ракет ATACMS Что изменят ATACMS на поле боя Власти Украины подтвердили, что США тайно передали ВСУ первую партию дальнобойных ракет ATACMS и их уже применили по позициям российских воск. Как теперь может измениться ситуация на фронте? 27683 27683 Американские СМИ утверждают, что США тайно доставили на Украину первую партию дальнобойных ракет ATACMS. Обложка © ТАСС / Zuma

Когда США передали Украине ракеты

По данным The Wall Street Journal, в минувшую пятницу президент США Джо Байден согласился предоставить Украине первую партию армейских тактических ракетных систем (ATACMS). Издание утверждает, что уже во вторник ВСУ нанесли удар этими ракетами по позициям Армии России, что стало первым случаем использования американского оружия во время конфликта на Украине.

Глава киевского режима Зеленский подтвердил применение Украиной ракет ATACMS. Он заявил, что договорённости с президентом США Байденом выполняются, и добавил, что "атакамсы" себя показали".

Ранее журнал New Yorker сообщал, что решение о передаче ракет ATACMS Украине Джо Байден принял ещё в сентябре этого года.

"В сентябре Байден одобрил отправку ATACMS Украине после того, как почти год сопротивлялся этой идее", — утверждает издание.

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS. Фото © Wikipedia

Сообщалось, что долгое время Байден не хотел передавать ATACMS Киеву из-за опасения эскалации конфликта. Но при этом в Белом доме хотели транслировать идею отправки, чтобы оказать давление на Россию.

Какие надежды на Западе возлагают на ATACMS

На фоне провала контрнаступления ВСУ ракеты ATACMS были единственной надеждой Запада нанести России существенный урон. Ведь эта система предназначена не только для ударов по скоплению техники и живой силы противника, но и для поражения центров связи, логистики и складов в глубоком тылу. То есть главной целью ВСУ будут командные пункты Армии России, а также удары по Донбассу и Крыму.

На фоне провала контрнаступления ВСУ ракеты ATACMS были единственной надеждой Запада нанести России существенный урон. Фото © Shutterstock

— Речь может идти о поставках нескольких сотен ракет ATACMS, — уверен военный эксперт Юрий Кнутов. — Применять их будут на ключевых направлениях для наступления украинской армии, например на Херсонском направлении. Они предназначены и для нанесения ударов по нашим дальним тылам, командным пунктам, штабам, центрам управления, логистическим цепочкам, мостам и местам сосредоточения личного состава, боевой техники, чтобы лишить ВС РФ централизованного управления.

Сейчас украинская армия стягивает резервы на Херсонском направлении и прощупывает российскую оборону. По данным военкоров, украинская ДРГ безуспешно атаковала позиции Армии России у Казачьих Лагерей. Одновременно ВСУ перебрасывают силы на днепровские острова. Именно на этом направлении ожидается активизация боевых действий.

Характеристики ракет ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) — это система тактических ракет, разработанная для использования армией США. В зависимости от модели дальность полёта ракеты ATACMS может составлять от 160 до 300 километров. Длина самой большой модели ATACMS — четыре метра, масса варьируется от 1320 до 1670 килограммов. Она обладает высокой точностью поражения целей благодаря системе наведения GPS/INS (глобальная система позиционирования / инерциальная система наведения).

ATACMS (Army Tactical Missile System) — это система тактических ракет, разработанная для использования армией США. Фото © Shutterstock

Ракета может быть оснащена различными боевыми блоками, включая кассетные боеприпасы, осколочно-фугасные боеприпасы и другие. ATACMS обладает способностью маневрировать во время полёта, что позволяет увеличить вероятность поражения цели и избежать противоракетной обороны.

Система ATACMS имеет возможность быстрого развёртывания и подготовки к выстрелу, что позволяет ей быть готовой к применению в короткие сроки. Ракеты могут быть использованы для поражения различных типов целей, включая танки, бронетранспортёры, здания и другие. Также систему размещают на различных типах пусковых установок, включая грузовые автомобили, транспортные контейнеры и прочее.

Есть несколько модификаций, имеющих отличия в дальности и точности: ракета MGM-140A ATACMS Block 1 содержит кассетную боевую часть М39, её дальность стрельбы — до 165 километров; предназначение — поражение живой силы противника.

MGM-140B ATACMS Block 1A с дальностью 300 километров обладает приёмником спутниковой системы навигации NAVSTAR. Кассетная боевая часть оснащена тремястами боевыми элементами M74. Существует и корабельная модификация ракеты — MGM-140 ATACMS с дальностью до 140 километров. MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A рассчитаны на дальность 270 километров, оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18.

Что изменят ATACMS на поле боя

С точки зрения боевых характеристик это оружие для нас не является новым, и наши военные знают, как с ним бороться, объясняет Юрий Кнутов. Ракеты ATACMS соответствуют российским ракетам "Точка-У". Мы по этим ракетам работали эффективно.

В зависимости от модели дальность полёта ракеты ATACMS может составлять от 160 до 300 километров. Фото © Shutterstock

— Эти ракеты используются пусковыми установками M142 HIMARS и M270 MLRS, что может усложнить ситуацию для военных РФ, так как машина может сменить позицию, пока ракета в полёте. Поэтому в ближайшее время в приоритете — уничтожение складов, мест базирования. Примерно такая работа уже идёт по ликвидации Storm Shadow, — говорит Кнутов.

Проблема, с которой может столкнуться Армия РФ, — это нехватка зенитно-ракетных комплексов в силу того, что линия фронта имеет протяжённость в тысячу километров, говорят эксперты. Они также отмечают, что немецкие Taurus и французские SKALP предназначены для того же. Военному командованию предстоит разработать тактику для борьбы с ними.

— Ракеты ATACMS успешно сбивают наши комплексы "Бук", ЗРК С-300 ПМ2, С-350 "Витязь", С-400. При определённых условиях мы можем доработать другие наши комплексы, которые будут их сбивать, но уже на конечном участке полёта, когда они будут подлетать к цели, — говорит эксперт.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее уже признавал, что даже если Киев получит от западных партнёров дальнобойные системы ATACMS и Taurus, они особо не изменят ситуацию на фронте.

"Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, то это всё равно не компенсирует разницу в количестве вооружения, которое есть у Российской Федерации", — заявил Подоляк.

Будет ли Украина применять ATACMS для ударов по территории России? 0 У ВСУ может хватить слабоумия и отваги, чтобы ударить по России Не рискнут, потому что это чревато жёстким ответом Они будут использовать ATACMS для ударов по российским военным

Авторы Вадим Тактаров