Что задумал Киев на Херсонском направлении, собрав 12 тыс. человек В какие посёлки на Херсонском направлении ВСУ попытаются зайти в первую очередь и почему у них это не получится. 32644 32644 Обложка © Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Попытки киевского режима отвоевать территории, которые до 30 сентября 2022 года принадлежали Украине, проваливаются. До недавнего времени Российская армия была вынуждена сидеть в обороне, отражая "мясные штурмы" украинских боевиков, но уже сейчас Вооружённые силы России перешли на ряде участков в наступление: например, на Купянском направлении, а также под Авдеевкой. Это, вероятно, стало неприятным сюрпризом для противника, ведь в Киеве считали, что наступательный потенциал у России исчерпан.

Учитывая, что постепенно к конфликту на Украине западные страны теряют интерес, а это хорошо видно после обострения в Израиле, режиму Зеленского необходимо привлечь внимание и выбить из стран НАТО новую помощь. Сделать это можно под гарантии новой атаки. Отличным, как им кажется, вариантом является форсирование Днепра с дальнейшим развитием наступления по левобережью на Крым.

Подготовка к наступлению

Украина уже проводила репетиции возможного форсирования Днепра. С помощью западного оружия боевики повреждали мосты, связывающие Херсонскую область с Крымом, тем самым нарушая цепочки поставок. Кроме этого, Днепр регулярно пересекают диверсионно-разведывательные группы противника. Их пыл быстро гасят российские войска, однако успехи и у боевиков бывают. Нельзя не вспомнить о боях у Антоновского моста и Казачьих Лагерях. Врага удаётся обнулить, но попытки вернуться фиксируются. Считать, что у Украины не хватит лодок, — заблуждение. Во-первых, они есть в западных поставках. Во-вторых, плавсредства забирают у местных жителей. Также сейчас противник производит накапливание сил на правом берегу.

Днепр регулярно пересекают диверсионно-разведывательные группы противника. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

— Сейчас идёт попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Процесс идёт, добавляется количество техники, большей частью западной, — рассказал журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 4 октября.

И вот тут для Украины есть одна проблема, которая пока имеет только единственный путь решения, да и то сомнительный. Личный состав может перейти реку на лодках, а вот для переброски техники фактически нет водного транспорта. Без бронемашин — верная смерть.

— Прибрежные районы Херсонской области находятся под регулярными ударами со стороны Украины. Ежедневно мы фиксируем обстрелы в Голой Пристани, Новой Каховке, достаётся и другим населённым пунктам. Гибнут мирные жители. Противник также концентрирует силы на правом берегу. Есть подозрения, что будет попытка совершить переход на левобережье, но это равнозначно самоубийству, так как укрепления, созданные в Херсонской области, имеют широкую сеть и не позволят противнику продвинуться. Опыт Запорожского направления в Киеве так и не изучили, — рассказала Лайфу депутат Херсонской областной думы Юлия Сипко.

Помочь переправиться могут отмели, образовавшиеся после падения уровня воды в Днепре. Фото © LIFE / Даниил Черных

Помочь переправиться могут отмели, образовавшиеся после падения уровня воды в Днепре, происходящего в результате теракта на Каховской ГЭС. По ним пройти можно, но проблема кроется в том, что прибрежная линия укреплена и заминирована.

Последствия предыдущего штурма левобережья Днепра

Переход на левый берег может стать последним крупным наступлением украинских боевиков. В Киеве прекрасно понимают, что человеческий ресурс заканчивается, а поставки Запада сокращаются.

Направления возможного наступления мы также понимаем. В первую очередь ВСУ попытаются зайти в Голую Пристань, Алёшки, Новую Каховку, Таврийск и Каховку. И тут тоже проблема: если украинская армия завяжет городские бои, то потеряет время, которого у неё и так нет, обойти прибрежные города и начать продвижение в сторону Крыма тоже не получится, потому что в тылу у киевских боевиков будет крупная группировка российских войск. Ситуация не из простых.

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

— Украинские боевики стараются создать нам проблемы по всей береговой линии левого берега Днепра. Особое внимание противник уделяет днепровским островам. Туда он регулярно высаживает десант, при этом его регулярно накрывает наша артиллерия. На правом берегу, мы знаем, тоже собираются силы. Сконцентрированы группировка из четырёх бригад морской пехоты, переброшенных с других направлений, и другие подразделения. Общая численность — до 12 тысяч человек. Планы противника для нас секрет. Если и будет наступление, то понятно, что направление ударов будет с Голой Пристани на Скадовск, с Алёшек — на Армянск и с Новой Каховки — на Геническ. Нельзя исключать возможную высадку на Кинбурнской косе в районе Геройского. Таким образом украинские войска будут пробивать себе дорогу в Крым, но возможен вариант с попыткой захвата Запорожской АЭС с последующим ядерным шантажом, — сообщил заместитель командира казачьего добровольческого батальона имени Цесаревича Алексия по личному составу с позывным Кампан.

Россия учла ошибки прошлой осени и создала в Херсонской области несколько линий обороны. Даже если предположить, что успех будет и боевикам удастся закрепиться в ряде населённых пунктов, им придётся продвигаться на Крым. И тут тоже проблема, так как Херсонская область изрезана каналами, что является преградой. Сейчас они сухие, но находятся в низинах, что автоматически делает их большой могилой для наступающих войск Зеленского.

Пока же российские войска планомерно уничтожают всё то, что Украина стягивает для наступления. Так, 12 октября ВС РФ уничтожили в Николаевской области ангар с десантными лодками, а у Берислава — склад с боеприпасами. 8 октября у Костырки также был поражён склад с боеприпасами. Так что у украинского командования всё меньше времени и снарядов для начала наступления. Наши военнослужащие предлагают противнику не становиться "мясом", а сдаваться в плен.

Авторы Даниил Черных