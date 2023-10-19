"Главное, чтобы стреляло": США будут поставлять Киеву ATACMS на постоянной основе, заявил Кулеба
Кулеба: США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе
США будут поставлять Украине тактические ракеты ATACMS на постоянной основе и в ещё большем количестве, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Это прямой результат договорённостей президента Зеленского и Байдена в Вашингтоне в конце сентября", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
В свою очередь ведущий заметил, что данные ракеты были выпущены в 1996 году, в ответ глава внешнеполитического ведомства попытался парировать, призвав не судить критично. По его словам, "главное, чтобы стреляло". Кроме того, Кулеба надеется, что в будущем Штаты поставят Киеву ракеты с дальностью 300 километров.
Напомним, первой о передаче Украине ракет ATACMS сообщила газета The Wall Street Journal, после чего факт появления нового оружия на фронте подтвердил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Кроме того, официально об этом объявили в Белом доме.
TACC / Zuma