США будут поставлять Украине тактические ракеты ATACMS на постоянной основе и в ещё большем количестве, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Это прямой результат договорённостей президента Зеленского и Байдена в Вашингтоне в конце сентября", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь ведущий заметил, что данные ракеты были выпущены в 1996 году, в ответ глава внешнеполитического ведомства попытался парировать, призвав не судить критично. По его словам, "главное, чтобы стреляло". Кроме того, Кулеба надеется, что в будущем Штаты поставят Киеву ракеты с дальностью 300 километров.