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19 октября, 12:48

"Главное, чтобы стреляло": США будут поставлять Киеву ATACMS на постоянной основе, заявил Кулеба

Кулеба: США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе

США будут поставлять Украине тактические ракеты ATACMS на постоянной основе и в ещё большем количестве, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Это прямой результат договорённостей президента Зеленского и Байдена в Вашингтоне в конце сентября", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь ведущий заметил, что данные ракеты были выпущены в 1996 году, в ответ глава внешнеполитического ведомства попытался парировать, призвав не судить критично. По его словам, "главное, чтобы стреляло". Кроме того, Кулеба надеется, что в будущем Штаты поставят Киеву ракеты с дальностью 300 километров.

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Напомним, первой о передаче Украине ракет ATACMS сообщила газета The Wall Street Journal, после чего факт появления нового оружия на фронте подтвердил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Кроме того, официально об этом объявили в Белом доме.

Обложка ©

TACC / Zuma

Матвей Константинов
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