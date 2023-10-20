Поляки забили тревогу из-за новой русской "Тосочки", наводящей страх на ВСУ

Применение новой тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" на полях спецоперации не сулит ничего хорошего для ВСУ, пишет польское онлайн-издание Interia. Указывается, что один залп способен за считаные секунды нанести противнику чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе действия системы.

"Мы имеем дело с тяжёлой огнемётной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами", — говорится в материале.

Термобарическая бомба вызывает разрушения благодаря чрезвычайно высокой температуре и избыточному давлению, а возникающая ударная волна может проникать внутрь строений, что грозит смертью для желающих спрятаться там солдат.