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Опубликовано 20 октября 2023, 14:36
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Поляки забили тревогу из-за новой русской "Тосочки", наводящей страх на ВСУ

Interia: ВСУ не смогут противостоять новой огнемётной системе ТОС-2 "Тосочка"

Применение новой тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" на полях спецоперации не сулит ничего хорошего для ВСУ, пишет польское онлайн-издание Interia. Указывается, что один залп способен за считаные секунды нанести противнику чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе действия системы.

"Мы имеем дело с тяжёлой огнемётной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами", говорится в материале.

Термобарическая бомба вызывает разрушения благодаря чрезвычайно высокой температуре и избыточному давлению, а возникающая ударная волна может проникать внутрь строений, что грозит смертью для желающих спрятаться там солдат.

Причём ТОС-2 куда опаснее своей предшественницы: она обзавелась бронированной кабиной и более мощным двигателем, что позволяет ей разгоняться до ста километров в час. А дальность действия ракет увеличилась с трёх до пятнадцати километров, указывает автор.

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Напомним, о первом применении "Тосочки" в зоне проведения спецоперации сообщалось ещё в мае прошлого года. Недавно стало известно, что ВС России уничтожили с помощью нового оружия скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов.

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ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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