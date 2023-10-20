Поляки забили тревогу из-за новой русской "Тосочки", наводящей страх на ВСУ
Interia: ВСУ не смогут противостоять новой огнемётной системе ТОС-2 "Тосочка"
Применение новой тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" на полях спецоперации не сулит ничего хорошего для ВСУ, пишет польское онлайн-издание Interia. Указывается, что один залп способен за считаные секунды нанести противнику чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе действия системы.
"Мы имеем дело с тяжёлой огнемётной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами", — говорится в материале.
Термобарическая бомба вызывает разрушения благодаря чрезвычайно высокой температуре и избыточному давлению, а возникающая ударная волна может проникать внутрь строений, что грозит смертью для желающих спрятаться там солдат.
Причём ТОС-2 куда опаснее своей предшественницы: она обзавелась бронированной кабиной и более мощным двигателем, что позволяет ей разгоняться до ста километров в час. А дальность действия ракет увеличилась с трёх до пятнадцати километров, указывает автор.
ТАСС / Александр Щербак