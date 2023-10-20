В России завершили испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ"

"Ростех" завершил государственные испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ", сообщили в пресс-службе госкорпорации. Уникальные технические характеристики гаубицы были подтверждены.

"Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач", — добавили в "Ростехе".

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских, миномётных батарей, а также бронированной техники и живой силы противника. Кроме того, установка может поражать средства противовоздушной, противоракетной обороны, пункты управления и полевые фортификационные сооружения. Причём подготовка к выстрелу, в том числе выбор типа снаряда, установка взрывателя и наведение, полностью автоматизирована. Экипаж располагается в изолированной бронекапсуле, откуда дистанционно управляет машиной.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Коалиция-СВ" является значимой вехой в развитии российской артиллерии. Он назвал данный образец техники "боевым роботом", отличающимся высокой автоматизацией процесса.

"По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий. Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия", — добавил Оздоев.