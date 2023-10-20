Регион

Уведомления отключены

20 октября, 06:42

В России завершили испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ"

"Ростех": САО "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова выпускаться серийно

<p>САО "Коалиция-СВ". Обложка © Telegram / Ростех</p>

САО "Коалиция-СВ". Обложка © Telegram / Ростех

"Ростех" завершил государственные испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ", сообщили в пресс-службе госкорпорации. Уникальные технические характеристики гаубицы были подтверждены.

"Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач", — добавили в "Ростехе".

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских, миномётных батарей, а также бронированной техники и живой силы противника. Кроме того, установка может поражать средства противовоздушной, противоракетной обороны, пункты управления и полевые фортификационные сооружения. Причём подготовка к выстрелу, в том числе выбор типа снаряда, установка взрывателя и наведение, полностью автоматизирована. Экипаж располагается в изолированной бронекапсуле, откуда дистанционно управляет машиной.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Коалиция-СВ" является значимой вехой в развитии российской артиллерии. Он назвал данный образец техники "боевым роботом", отличающимся высокой автоматизацией процесса.

"По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий. Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия", — добавил Оздоев.

Российским войскам начали поставлять новейшую самоходку, стреляющую минами

Российским войскам начали поставлять новейшую самоходку, стреляющую минами

Ранее "Ростех" досрочно поставил ВС России партию новейших комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Они всего за минуты могут покрывать площадь размером в несколько футбольных полей.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Ростех
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров