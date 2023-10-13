ВС РФ получили машины "Земледелие", которые за минуты минируют площадь в несколько футбольных полей

"Ростех" досрочно поставил в ВС России партию новейших комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех" досрочно поставил партию машин дистанционного минирования "Земледелие". Видео © Telegram / "Ростех"

"Новейшая система благодаря программируемым боеприпасам может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время", — подчеркнули там.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения могут стать для противника непреодолимым препятствием.

По его словам, "Земледелие" может работать даже в труднодоступных районах, а способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование территории после прекращения на ней боевых действий.

"Что немаловажно, "Земледелие" повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", — добавил он.