ВС РФ получили машины "Земледелие", которые за минуты минируют площадь в несколько футбольных полей
"Ростех" досрочно поставил партию машин дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Обложка © Сергей Фадеичев / ТАСС
"Ростех" досрочно поставил в ВС России партию новейших комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Ростех" досрочно поставил партию машин дистанционного минирования "Земледелие". Видео © Telegram / "Ростех"
"Новейшая система благодаря программируемым боеприпасам может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время", — подчеркнули там.
Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения могут стать для противника непреодолимым препятствием.
По его словам, "Земледелие" может работать даже в труднодоступных районах, а способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование территории после прекращения на ней боевых действий.
"Что немаловажно, "Земледелие" повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", — добавил он.
Как отмечал обозреватель западного издания 19FortyFive Себастьен Роблин, системы "Земледелие" являются одной из причин, по которой ВСУ не могут организованно наступать. По его словам, вполне вероятно, что именно эти машины сыграли немалую роль в провальной бронетанковой атаке 47-й механизированной бригады ВСУ, которая случилась в начале июня под Малой Токмачкой Запорожской области.