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5 октября, 18:24

Российские войска получили новейшую самоходку, стреляющую минами

"Ростех" начал поставку в войска САО "Флокс", способное стрелять минами

<p>САО "Флокс". Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:2S40_Flox#/media/File:2S40_Flox.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Mil.ru</a></p>

САО "Флокс". Обложка © Wikipedia / Mil.ru

"Ростех" начала поставлять российским войскам новейшее 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) "Флокс", которое способно стрелять артиллерийскими снарядами и миномётными минами.

"Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса", — отметили в пресс-службе госкорпорации.

Там добавили, что за счёт скорострельности "Флокс" может вести огонь в режиме "одновременного огневого налёта". При этом снаряды, которые выпущены друг за другом на разных углах возвышения орудия, достигают цели в один и тот же момент. Также известно, что "Флокс" может стрелять, не уменьшая темп. Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что у орудия улучшенная мобильность, защищённость и в нём максимально облегчена работа экипажа.

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О том, что в России запустили серийное производство новейших самоходок "Флокс", стало известно в августе 2022 года. Орудие смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колёсной формулой 6 х 6.

Никита Осипов
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