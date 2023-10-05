Российские войска получили новейшую самоходку, стреляющую минами

"Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса", — отметили в пресс-службе госкорпорации.

Там добавили, что за счёт скорострельности "Флокс" может вести огонь в режиме "одновременного огневого налёта". При этом снаряды, которые выпущены друг за другом на разных углах возвышения орудия, достигают цели в один и тот же момент. Также известно, что "Флокс" может стрелять, не уменьшая темп. Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что у орудия улучшенная мобильность, защищённость и в нём максимально облегчена работа экипажа.