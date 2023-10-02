Бронежилет "Оберег" прошёл краш-тест и выдержал попадание мощной винтовочной пули

Российский бронежилет "Оберег", который поставляют в зону проведения специальной военной операции, успешно прошёл краш-тест и выдержал попадание мощной винтовочной пули 8,6 на 70 миллиметров Lapua Magnum, на которую даже не был рассчитан. Об этом сообщает госкорпорация "Ростех".

Бронежилет "Оберег" прошёл краш-тест и выдержал попадание пули Lapua Magnum. Видео © t.me / "Ростех"

В телеграм-канале компания опубликовала испытания трёх бронежилетов класса защиты Бр5: дешёвого, американского и российского. Удивил всех по итогам эксперимента именно отечественный образец: он не только выдержал обстрел всеми используемыми боеприпасами, но и защитил от винтовочной пули.

"Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса", — заявил гендиректор завода "Октава" госкорпорации "Ростех" Павел Павленко.

Кстати, дешёвый бронежилет также выдержал попадание винтовочной пули, однако есть одно но. Снаряд оставил такую вмятину, что надевший его военный вряд ли бы выжил после получения подобной травмы. При этом образец американского производства не выдержал даже попадания пули из автомата Калашникова.