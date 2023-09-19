"Ростех" создаёт новые снаряды к "Мальве" для преимущества перед орудиями НАТО
Государственная корпорация "Ростех" разрабатывает новые снаряды к самоходному артиллерийскому орудию "Мальва". Об этом заявил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
"Ведём новые разработки в сфере высокоточного оружия. В частности, создаём новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", — сказал он журналистам по случаю Дня оружейника.
По словам Оздоева, новые разработки компании смогут обеспечить преимущество перед артиллерией НАТО. Об этом, кстати, ранее уже рассказывал замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков. Он сообщил, что модернизированная установка будет обладать повышенной дальностью и мобильностью. Артустановка предназначена для поражения вражеских командных пунктов, систем противовоздушной обороны, а также артиллерийских, ракетных и миномётных батарей.
А ранее Лайф рассказывал о ещё одном изобретении "Ростеха" — инфракрасной камере с высокой дальностью обнаружения. Техника может давать обзор на десятки километров, независимо от погоды и времени суток. Камера настроена для работы в ближнем ИК-диапазоне 0,95–1,65 микрометра. При этом можно синхронизировать её и с лазерной подсветкой.
ТАСС / Андрей Любимов