Даже песчаный шторм не помеха: В России создали "всевидящую" камеру для дронов с обзором до 20 км

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создал первые опытные образцы универсальной телекамеры с инфракрасной подсветкой, которая способна давать обзор на десятки километров, независимо от погоды и времени суток.

Разработанный ЦНИИ "Электрон" прототип ИК-камеры. Фото © "Росэлектроника"

Устройства относятся к линейке созданных в ЦНИИ "Электрон" (подразделение "Росэлектроники") телекамер для работы в условиях ограниченной видимости. Некоторые их модификации могут использоваться в беспилотных аппаратах, системах наблюдения земного базирования и в бортовых системах лётной техники для проведения спасательных операций в частности.

Камера настроена для работы в ближнем ИК-диапазоне 0,95 – 1,65 микрометра, есть возможность синхронизации с лазерной подсветкой. Такие технологии очень востребованы как военными, так и гражданскими заказчиками, ведь при решении ряда проблем им нет альтернативы. Разработчики ЦНИИ "Электрон" добились значительного снижения уровня звуковых помех и повышения разрешения, добавив в устройство особый телевизионный датчик, который находится в герметичном корпусе с восприимчивым к излучению фотокатодом и электронно-чувствительной матрицей.

Подсветка с помощью лазера в заданное время — основной тип сигнала, который будет фиксировать камера, из-за этого подавляются передний и задний планы в кадре. Лазерное целеуказание позволит устройству распознавать объекты на дистанции до 20 километров и создавать изображения в высоком разрешении даже при полном отсутствии света, в тумане, дожде или песчаном шторме.

"Наше изделие может использоваться для обнаружения людей на воде в ходе спасательных операций. SWIR-камера в ночное время позволяет наблюдать объекты на порядок чётче, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне", — сказал генеральный директор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников.

Вязников добавил, что если используется подсветка лазером, то дистанция обнаружения объектов у камеры в 3–3,5 раза превышает аналогичные параметры у устройств, работающих в диапазоне средних и длинных волн. То есть технология ЦНИИ "Электрон" позволяет смотреть дальше и видеть чётче.