Расчёт новейшей огнемётной системы "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ в укрепрайоне

В зоне специальной военной операции уничтожено скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов. Как сообщили в Министерстве обороны, цель была поражена расчётом новейшей огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В ведомстве рассказали, что экипаж выдвинулся на огневую позицию после получения команды об обнаружении сил ВСУ. Прибыв к месту, расчёт произвёл развёртывание в огневое положение.

"Привязавшись к местности, экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укреплённом районе", — заявили в Минобороны и добавили, что ликвидация цели была зафиксирована операторами БПЛА.

"Тосочка" считается наследницей тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Она была создана на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъёмности и обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.