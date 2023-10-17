Расчёт новейшей огнемётной системы "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ в укрепрайоне
Минобороны: Расчёт системы "Тосочка" поразил скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне
Реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка" на форуме "Армия-2022". Обложка © Wikipedia / Mike1979 Russia
В зоне специальной военной операции уничтожено скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов. Как сообщили в Министерстве обороны, цель была поражена расчётом новейшей огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
В ведомстве рассказали, что экипаж выдвинулся на огневую позицию после получения команды об обнаружении сил ВСУ. Прибыв к месту, расчёт произвёл развёртывание в огневое положение.
"Привязавшись к местности, экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укреплённом районе", — заявили в Минобороны и добавили, что ликвидация цели была зафиксирована операторами БПЛА.
"Тосочка" считается наследницей тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Она была создана на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъёмности и обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.
Ранее российские войска пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка в Херсонской области. В результате огневого поражения ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы.