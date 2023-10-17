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17 октября, 02:52

Расчёт новейшей огнемётной системы "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ в укрепрайоне

Минобороны: Расчёт системы "Тосочка" поразил скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне

<p>Реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка" на форуме "Армия-2022". Обложка © Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/TOS-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mike1979 Russia</a></p>

Реактивная система залпового огня ТОС-2 "Тосочка" на форуме "Армия-2022". Обложка © Wikipedia / Mike1979 Russia

В зоне специальной военной операции уничтожено скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов. Как сообщили в Министерстве обороны, цель была поражена расчётом новейшей огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В ведомстве рассказали, что экипаж выдвинулся на огневую позицию после получения команды об обнаружении сил ВСУ. Прибыв к месту, расчёт произвёл развёртывание в огневое положение.

"Привязавшись к местности, экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укреплённом районе", — заявили в Минобороны и добавили, что ликвидация цели была зафиксирована операторами БПЛА.

"Тосочка" считается наследницей тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Она была создана на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъёмности и обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.

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Оксана Попова
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