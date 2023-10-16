В Минобороны заявили о поражении складов ВСУ в Хмельницкой области

Российские военные за минувшие сутки уничтожили в Хмельницкой области склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также хранилища авиационного топлива ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В районе города Хмельницкого и на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива", — говорится в сообщении.

Также в районе населённого пункта Сергеевка (ДНР) российским бойцам удалось уничтожить украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. А на аэродроме Миргород в Полтавской области был поражён узел связи противника, добавили в ведомстве.