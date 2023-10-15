Российские военные уничтожили узел связи ВСУ на аэродроме Днепр

Российские военные уничтожили узел радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВС РФ уничтожили командный пункт бригады ВСУ в районе посёлка Подлиман Харьковской области. За сутки оперативно-тактическая и армейская авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 133 районах.