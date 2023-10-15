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Опубликовано 15 октября 2023, 12:10

Российские военные уничтожили узел связи ВСУ на аэродроме Днепр

Российские военные уничтожили узел радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

ВСУ потеряли сотни военных, попытавшись атаковать на Донецком направлении
ВСУ потеряли сотни военных, попытавшись атаковать на Донецком направлении

Кроме того, ВС РФ уничтожили командный пункт бригады ВСУ в районе посёлка Подлиман Харьковской области. За сутки оперативно-тактическая и армейская авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 133 районах.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ нанесли удар по элитному подразделению ВСУ, уничтожив около 20 военных. Удар был нанесён по военной базе в городе Очакове Николаевской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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