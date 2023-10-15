ВСУ потеряли сотни военных, попытавшись атаковать на Донецком направлении

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, потери противника составили до 410 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.

Также нанесено поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ в районах посёлка Андреевка и села Клещеевка. Общие потери украинских войск составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30. В районах населённых пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое в ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины.