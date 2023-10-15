ВСУ потеряли сотни военных, попытавшись атаковать на Донецком направлении
Минобороны: Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 410 военных
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, потери противника составили до 410 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.
Также нанесено поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ в районах посёлка Андреевка и села Клещеевка. Общие потери украинских войск составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30. В районах населённых пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое в ДНР уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины.
Донецкое направление остаётся для ВСУ самым смертоносным. Так, 13 октября Лайф сообщал, что за неделю потери украинских войск там превысили полторы тысячи человек. Кроме того, противник лишился четырёх танков, 30 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО "Град".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ