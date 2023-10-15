ВС РФ нанесли удар по элитному подразделению ВСУ, уничтожив около 20 бойцов

Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Нанесён удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очакове Николаевской области", — написал он в телеграм-канале.

В результате, как уточнил Сальдо, противник потерял порядка 20 бойцов. Он также отметил, что ВСУ продолжают обстреливать левый берег Херсонской области. Так, за минувшие сутки со стороны Украины было выпущено 115 боеприпасов. Жертвами атак стали двое мирных жителей, ещё один человек получил тяжёлые ранения. В ответ бойцы из группировки "Днепр" разгромили 120-миллиметровый миномёт, из которого украинские подразделения обстреливали левобережье, в итоге потери живой силы противника составили около 30 солдат.