ВС РФ пресекли активность двух ДРГ ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Минобороны: ВС РФ пресекли деятельность ДРГ ВСУ у Лимана Первого под Харьковом
ВС РФ за последние сутки пресекли активность украинской ДРГ у Лимана Первого в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — рассказали представители военного ведомства.
Помимо того, Российской армии удалось пресечь деятельность ДРГ ВСУ на острове Алёшкинский. Также было нанесено огневое поражение личному составу и технике 126 бригады территориальной обороны украинской армии в районе населённого пункта Берислав Херсонской области. Общие потери ВСУ на этом направлении составили свыше 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30.
Также в Минобороны сообщили о том, что российские военные за сутки отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. При этом потери украинской стороны составили по меньшей мере 215 человек.
ТАСС / Александр Полегенько