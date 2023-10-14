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Опубликовано 14 октября 2023, 11:24
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ВС РФ пресекли активность двух ДРГ ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

Минобороны: ВС РФ пресекли деятельность ДРГ ВСУ у Лимана Первого под Харьковом

ВС РФ за последние сутки пресекли активность украинской ДРГ у Лимана Первого в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", рассказали представители военного ведомства.

Помимо того, Российской армии удалось пресечь деятельность ДРГ ВСУ на острове Алёшкинский. Также было нанесено огневое поражение личному составу и технике 126 бригады территориальной обороны украинской армии в районе населённого пункта Берислав Херсонской области. Общие потери ВСУ на этом направлении составили свыше 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30.

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Также в Минобороны сообщили о том, что российские военные за сутки отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. При этом потери украинской стороны составили по меньшей мере 215 человек.

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ТАСС / Александр Полегенько

Юрий Лысенко
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