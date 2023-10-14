ВС РФ пресекли активность двух ДРГ ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

ВС РФ за последние сутки пресекли активность украинской ДРГ у Лимана Первого в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — рассказали представители военного ведомства.

Помимо того, Российской армии удалось пресечь деятельность ДРГ ВСУ на острове Алёшкинский. Также было нанесено огневое поражение личному составу и технике 126 бригады территориальной обороны украинской армии в районе населённого пункта Берислав Херсонской области. Общие потери ВСУ на этом направлении составили свыше 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30.