ВС России отразили 7 атак штурмовых групп ВСУ у Ивановки, Синьковки и Тимковки
Российские военные за сутки отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.
В ходе выполнения задач специальной военной операции бойцы Вооружённых сил Российской Федерации поразили не менее 215 украинских военных, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.
А ранее Лайф рассказывал, что за неделю на Запорожском направлении украинская сторона потеряла более 385 военных. Благодаря активным действиям подразделений Российской армии при поддержке авиации и артиллерии за это время были отбиты четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ около населённых пунктов Вербовое и Работино.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ