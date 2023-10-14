ВС России отразили 7 атак штурмовых групп ВСУ у Ивановки, Синьковки и Тимковки

Российские военные за сутки отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе выполнения задач специальной военной операции бойцы Вооружённых сил Российской Федерации поразили не менее 215 украинских военных, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.