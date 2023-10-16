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Опубликовано 16 октября 2023, 11:21

ВС РФ накрыли украинских диверсантов на острове Корабелка

МО РФ: Пресечена деятельность украинской ДРГ на острове Корабелка под Херсоном

Российские войска пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка в Херсонской области. Такие данные озвучила журналистам в понедельник пресс-служба Министерства обороны. На том же (Херсонском) направлении украинская армия в результате огневого поражения потеряла до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

"В районе города Херсона и населённого пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка", проинформировали в военном ведомстве.

Что задумал Киев на Херсонском направлении, собрав 12 тыс. человек
Что задумал Киев на Херсонском направлении, собрав 12 тыс. человек

Отметим, что ВСУ продолжают нести тяжёлые потери в рамках контрнаступления по всем направлениям. Лишь за последнюю неделю российские войска уничтожили полторы тысячи националистов на Донецком и 385 на Запорожском направлениях. А под Красным Лиманом защитники киевского режима 22 раза пытались прорвать линию обороны ВС РФ, но раз за разом терпели фиаско.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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