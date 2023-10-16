ВС РФ накрыли украинских диверсантов на острове Корабелка

Российские войска пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка в Херсонской области. Такие данные озвучила журналистам в понедельник пресс-служба Министерства обороны. На том же (Херсонском) направлении украинская армия в результате огневого поражения потеряла до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы.