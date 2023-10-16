ВС РФ накрыли украинских диверсантов на острове Корабелка
МО РФ: Пресечена деятельность украинской ДРГ на острове Корабелка под Херсоном
Российские войска пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка в Херсонской области. Такие данные озвучила журналистам в понедельник пресс-служба Министерства обороны. На том же (Херсонском) направлении украинская армия в результате огневого поражения потеряла до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
"В районе города Херсона и населённого пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка", — проинформировали в военном ведомстве.
Отметим, что ВСУ продолжают нести тяжёлые потери в рамках контрнаступления по всем направлениям. Лишь за последнюю неделю российские войска уничтожили полторы тысячи националистов на Донецком и 385 на Запорожском направлениях. А под Красным Лиманом защитники киевского режима 22 раза пытались прорвать линию обороны ВС РФ, но раз за разом терпели фиаско.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ