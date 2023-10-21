В ДНР рассказали об успехах российских войск в продвижении по всей линии фронта

За последнее время российским бойцам удалось успешно продвинуться по всей линии фронта. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин, добавив, что Вооружённые силы РФ добились значительных результатов в районах Купянска и Артёмовска.

"По всей линии боевого соприкосновения <…> на нескольких участках фронта наши силы пошли вперёд. Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был ещё ранее, это Артёмовское направление, где достаточно жарко было уже давно и сейчас мы имеем достаточно серьёзный успех", — приводит слова Гагина РИА "Новости".

Он также заявил о продвижении на Донецком направлении, которое сопровождается активной работой артиллерии и авиации. По словам Гагина, российские войска идут неспешно, чтобы сохранить личный состав и военную технику.