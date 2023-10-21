Украинская армия потеряла 255 бойцов на одном из самых кровавых участков фронта
МО РФ: ВС РФ уничтожили более 250 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Российскими военнослужащими на Краснолиманском направлении за сутки поражено около 130 целей, уничтожено не менее 255 бойцов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.
"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих", — рассказал он.
По словам Савчука, наши артиллеристы, а также штурмовая и армейская авиация нанесли удары по подразделениям 24-й, 63-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.
А ранее посол КНДР в России предрёк США на Украине "второй Афганистан". По его словам, Соединённые Штаты пренебрегают стабильностью на планете, преследуя лишь свои интересы гегемона, из-за этого становится туманной перспектива разрешения ситуации на Украине, а мир всё ближе подходит к небывалой войне.
Telegram / Минобороны России