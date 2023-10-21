Украинская армия потеряла 255 бойцов на одном из самых кровавых участков фронта

Российскими военнослужащими на Краснолиманском направлении за сутки поражено около 130 целей, уничтожено не менее 255 бойцов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих", — рассказал он.

По словам Савчука, наши артиллеристы, а также штурмовая и армейская авиация нанесли удары по подразделениям 24-й, 63-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.