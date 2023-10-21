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Регион
Опубликовано 21 октября 2023, 02:42
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Украинская армия потеряла 255 бойцов на одном из самых кровавых участков фронта

МО РФ: ВС РФ уничтожили более 250 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российскими военнослужащими на Краснолиманском направлении за сутки поражено около 130 целей, уничтожено не менее 255 бойцов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих", — рассказал он.

По словам Савчука, наши артиллеристы, а также штурмовая и армейская авиация нанесли удары по подразделениям 24-й, 63-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

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А ранее посол КНДР в России предрёк США на Украине "второй Афганистан". По его словам, Соединённые Штаты пренебрегают стабильностью на планете, преследуя лишь свои интересы гегемона, из-за этого становится туманной перспектива разрешения ситуации на Украине, а мир всё ближе подходит к небывалой войне.

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Лариса Сафронова
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