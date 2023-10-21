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Регион
Опубликовано 20 октября 2023, 21:58
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Бойцы ВСУ открыли огонь на поражение по сослуживцам за отказ выполнять приказ

Сальдо: Бойцов ВСУ расстрелял заградотряд за нежелание форсировать Днепр

Заградотряд ВСУ совершил самосуд над солдатами и офицерами украинской армии за отказ форсировать Днепр под сплошным огнём. По бойцам, не желающим выполнять самоубийственный приказ, была открыта стрельба на поражение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона уточнил, что инцидент произошёл на правом берегу реки в районе сёл Ивановка и Новотягинка. По его словам, заградотряд состоял преимущественно из иностранных наёмников и бойцов нацгвардии.

"Простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо. За их спинами прячутся наёмники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы", — написал Сальдо в телеграм-канале.

Дабы сохранить жизнь украинским солдатам, российские бойцы скинули на позиции противника агитлистовки с призывами сложить оружие, добавил политик. Для бойцов ВСУ это единственный способ остаться в живых, подытожил он.

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Прежние попытки украинских ДРГ закрепиться на левом берегу Днепра также заканчивались для диверсантов большими потерями. Выжившие остатки разбитых подразделений вынуждены умолять командование об эвакуации, рассказывал Сальдо ранее.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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