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Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 19:19
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Подразделение ВСУ разгромлено при форсировании Днепра и просит о срочной эвакуации из-под огня

Сальдо заявил о безрезультатных попытках ВСУ закрепиться на левобережье Днепра

Украинская армия понесла тяжёлые потери во время провальных попыток закрепиться на левом берегу Днепра, остатки подразделений просят о срочной эвакуации из-под огня. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

"Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжёлое поражение, потери боевиков вооружённых формирований киевского режима очень велики. В районе сёл Подстепное и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырёх ДРГ. Их остатки запросили эвакуацию и под огнём отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста", — проинформировал Сальдо.

Это подтверждает и сводка Минобороны РФ о ходе СВО. Согласно данным ведомства, в результате разгрома четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах Подстепного и Поймы было уничтожено до 70 украинских военных.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили узел радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ поразили командный пункт бригады ВСУ около посёлка Подлиман Харьковской области.

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Андрей Бражников
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