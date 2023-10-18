Подразделение ВСУ разгромлено при форсировании Днепра и просит о срочной эвакуации из-под огня

Украинская армия понесла тяжёлые потери во время провальных попыток закрепиться на левом берегу Днепра, остатки подразделений просят о срочной эвакуации из-под огня. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

"Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжёлое поражение, потери боевиков вооружённых формирований киевского режима очень велики. В районе сёл Подстепное и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырёх ДРГ. Их остатки запросили эвакуацию и под огнём отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста", — проинформировал Сальдо.

Это подтверждает и сводка Минобороны РФ о ходе СВО. Согласно данным ведомства, в результате разгрома четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах Подстепного и Поймы было уничтожено до 70 украинских военных.