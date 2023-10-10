Названо уязвимое место украинской армии, чем непременно воспользуются наши военные

Киевский режим перешёл к полностью террористическим методам — уже даже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре. Об этом написал в своём телеграм-канале во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это объясняется тем, что украинская армия близка к полной деморализации, и в этом, отметил Сальдо, её слабость.