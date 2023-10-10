Названо уязвимое место украинской армии, чем непременно воспользуются наши военные
Херсонский губернатор Сальдо: Враг близок к надлому и полной деморализации
Киевский режим перешёл к полностью террористическим методам — уже даже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре. Об этом написал в своём телеграм-канале во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это объясняется тем, что украинская армия близка к полной деморализации, и в этом, отметил Сальдо, её слабость.
"Враг близок к надлому и полной деморализации. Наши военные должны этим воспользоваться — и они уже переходят в наступление на многих участках фронта", — сообщил губернатор, добавив, что ненависть и злоба превратили украинских вояк в террористов-убийц.
Напомним, что ранее в украинском командовании произошла очередная кадровая ротация: Владимир Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, а на его место назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Но это ВСУ пока не помогло. Так, российские военные за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ "Херсон", а российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах в зоне проведения спецоперации. Помимо того, наши бойцы отразили две атаки противника на Марьинском и Авдеевском направлениях.
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