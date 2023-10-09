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9 октября, 12:17

Зеленский уволил командующего Силами теробороны ВСУ и назначил нового

Зеленский подписал указ об увольнении командующего Силами теробороны ВСУ Танцюры

<p>Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. Обложка © <a href="https://www.ukrainianworldcongress.org/unite-with-ukraine-procures-25-british-armoured-vehicles-for-the-territorial-defense-forces-of-the-armed-forces-of-ukraine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ukrainianworldcongress.org</a></p>

Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. Обложка © ukrainianworldcongress.org

На Украине уволили командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

"Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины", — говорится в тексте указа № 678, опубликованного на сайте Зеленского.

56-летний Игорь Танцюра занимал должность командующего Силами территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года. На его место Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Он занимал пост начальника штаба Восточной группировки войск, а до этого был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

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А ранее на Украине уволили главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука. Это произошло после того, как было заведено уголовное дело по факту взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области.

Никита Никонов
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