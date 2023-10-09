Зеленский уволил командующего Силами теробороны ВСУ и назначил нового

На Украине уволили командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

"Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины", — говорится в тексте указа № 678, опубликованного на сайте Зеленского.

56-летний Игорь Танцюра занимал должность командующего Силами территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года. На его место Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Он занимал пост начальника штаба Восточной группировки войск, а до этого был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.