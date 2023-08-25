На Украине уволили главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука

На Украине уволен председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук. Данное решение приняло правительство страны, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

"Исполнение обязанностей председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука", — уточнил он в телеграм-канале.

Ранее было заведено уголовное дело после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области.