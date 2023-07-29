Подрывник из киевского суда изготовил бомбы прямо в камере СИЗО

Подсудимый Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева, изготовил взрывные устройства в своей камере в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований Украины (ГБР).

По данным ведомства, злоумышленник долгое время готовился к побегу из-под стражи. Его сообщники передавали ему в СИЗО взрывчатку небольшими частями под видом лекарства. В камере Гуменюка обнаружили остатки веществ, идентичных тем, которые использовались при взрыве.

Следствие считает, что он планировал устроить взрыв в здании суда и скрыться, воспользовавшись паникой. Также установлено, что конвоиры не проводили личный досмотр и не проверяли вещи, что позволило преступнику пронести бомбу в зал суда. В результате были предъявлены обвинения пятерым сотрудникам правоохранительных органов: троим работникам СИЗО, где содержался злоумышленник, и двум военнослужащим Нацгвардии.