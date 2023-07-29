Подрывник из киевского суда изготовил бомбы прямо в камере СИЗО
ГБР: Устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева изготовил бомбы в камере СИЗО
Подсудимый Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева, изготовил взрывные устройства в своей камере в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований Украины (ГБР).
По данным ведомства, злоумышленник долгое время готовился к побегу из-под стражи. Его сообщники передавали ему в СИЗО взрывчатку небольшими частями под видом лекарства. В камере Гуменюка обнаружили остатки веществ, идентичных тем, которые использовались при взрыве.
Следствие считает, что он планировал устроить взрыв в здании суда и скрыться, воспользовавшись паникой. Также установлено, что конвоиры не проводили личный досмотр и не проверяли вещи, что позволило преступнику пронести бомбу в зал суда. В результате были предъявлены обвинения пятерым сотрудникам правоохранительных органов: троим работникам СИЗО, где содержался злоумышленник, и двум военнослужащим Нацгвардии.
Напомним, взрыв в суде Киева произошёл 5 июля. Его организовал подозреваемый по делу о подрыве гранаты у стен Верховной рады в 2015 году Игорь Гуменюк. Также сообщалось, что преступник взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника. Позже выяснилось, что Гуменюк погиб на месте.
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