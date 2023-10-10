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9 октября, 22:21

Украинская прокуратура заочно предъявила Сальдо новые обвинения

<p>Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/SALDO_VGA/1065" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владимир Сальдо</a></p>

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © t.me / Владимир Сальдо

Украинские силовики в очередной раз заочно предъявили губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо обвинения в совершении "преступных деяний". Согласно информации, опубликованной на официальном интернет-портале региональной прокуратуры, политического деятеля обвиняют в финансировании различных неугодных киевскому режиму организаций.

Согласно опубликованным данным, губернатор Херсонской области обвиняется в финансировании региональной службы безопасности, которую украинские сотрудники правоохранительных органов сочли "не предусмотренным законом вооружённым формированием". Также политику предъявлены обвинения по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

СБУ предъявила обвинения Пушилину, Сальдо, Стремоусову и Балицкому

СБУ предъявила обвинения Пушилину, Сальдо, Стремоусову и Балицкому

В октябре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения Сальдо, а также его заместителю Екатерине Губаревой. Так, Сальдо и Губареву обвиняют в "коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности", которые направлены на поддержку России.

Алексей Соловьёв
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