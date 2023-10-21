США предрекли "второй Афганистан" на Украине
Посол КНДР: Украина станет вторым Афганистаном, закрыв для США позорный занавес
"Эгоистичные происки против мира" и военная поддержка Украины в итоге приведут США к поражению, аналогичному афганскому. Об этом заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль.
По его словам, Соединённые Штаты пренебрегают стабильностью на планете, преследуя лишь свои интересы гегемона. Из-за этого становится туманной перспектива разрешения ситуации на Украине, а мир всё ближе подходит к небывалой войне.
"Война США на Украине, в которой они расходуют астрономические денежные средства своего населения и нарушают интересы европейцев для построения однополярной модели мира, войдёт в историю, как вторая война в Афганистане, и закроет позорный занавес", — цитирует слова посла Центральное телеграфное агентство Кореи.
А ранее бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук предрёк крах Украине и ЕС из-за настроений в обществе и застоя на фронте. Он считает, что ситуация в республике рано или поздно приведёт к социальному взрыву, потрясениям и вооружённым бунтам.
shutterstock