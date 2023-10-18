Затяжной конфликт уничтожит Украину и утянет на дно Европу. Об этом говорится в статье бывшего лидера запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, возглавившего движение "Другая Украина".

По его мнению, результат затяжной войны определяется положением дел в тылу. И, как правило, если на фронте нет успехов, в тылу начинается расслоение общества: у несущих тяготы войны и обедневших граждан страны неизбежно возникнут неприятные вопросы к разбогатевшей на вооружённом конфликте власти.

"Ничего нового в такой ситуации нет, она рано или поздно приведёт к социальному взрыву, потрясениям и вооружённым бунтам. А начинается с того, что солдатская масса понимает: их используют в чужих интересах. И народ поддерживает именно солдатскую массу, а не предавшую его власть. И этот сценарий на Украине начинает разворачиваться", — пишет Медведчук.

Он добавил, что те же самые процессы сейчас разворачиваются и в Европе, ведь многие политики ЕС помогают Киеву отнюдь не бескорыстно. Такие политические деятели не только зарабатывают политические очки, рассказывая об угрозе России, но и обогащаются на поставках военного металлолома для ВСУ.