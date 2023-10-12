Медведчук: Желание США заработать на Украине скоро вызовет отторжение у Киева
Уже совсем скоро безграничное стремление США извлечь из конфликта на Украине как можно больше выгоды вызовет у Киева отторжение. Об этом заявил бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, возглавивший движение "Другая Украина".
Он отметил, что Вашингтон не предпринимает никаких попыток для того, чтобы сгладить конфликт и каким-то образом поспособствовать его справедливому разрешению. Вместо этого американские власти хотят заработать на нём, однако подобный подход провоцирует противодействие, ведь рано или поздно у союзников США откроются глаза на происходящее.
"Не так долго осталось ждать, когда Зеленский снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял вопреки интересам украинского народа", — заявил политик в авторской колонке на платформе Smotrim.ru.
Вместе с тем Медведчук добавил, что политика Белого дома достигла того, что теперь делит на "своих" и "чужих" по национальному признаку. Например, украинцы, израильтяне и косовары — хорошие, а русские, палестинцы и сербы — плохие. В итоге подобное мышление приводит к тому, что "свои парни" пытаются решить вопросы силой, зная о том, что "военная машина США" выступит с поддержкой и окажет помощь.
А недавно Медведчук обвинил Владимира Зеленского в том, что тот посадил Украину на "кредитную иглу" США. Политик указал, что многие решения украинского лидера оказались провальными, поскольку основывались на обещаниях американского президента Джо Байдена. По словам Медведчука, ставка на слово главы Белого дома о вечной помощи стране оказалась проигрышной.
ТАСС / Ирина Яковлева