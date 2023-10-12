Уже совсем скоро безграничное стремление США извлечь из конфликта на Украине как можно больше выгоды вызовет у Киева отторжение. Об этом заявил бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, возглавивший движение "Другая Украина".

Он отметил, что Вашингтон не предпринимает никаких попыток для того, чтобы сгладить конфликт и каким-то образом поспособствовать его справедливому разрешению. Вместо этого американские власти хотят заработать на нём, однако подобный подход провоцирует противодействие, ведь рано или поздно у союзников США откроются глаза на происходящее.

"Не так долго осталось ждать, когда Зеленский снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял вопреки интересам украинского народа", — заявил политик в авторской колонке на платформе Smotrim.ru.

Вместе с тем Медведчук добавил, что политика Белого дома достигла того, что теперь делит на "своих" и "чужих" по национальному признаку. Например, украинцы, израильтяне и косовары — хорошие, а русские, палестинцы и сербы — плохие. В итоге подобное мышление приводит к тому, что "свои парни" пытаются решить вопросы силой, зная о том, что "военная машина США" выступит с поддержкой и окажет помощь.