В Конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой

Член Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила президента США Джо Байдена в приближении третьей мировой и нестабильности в мире. Заявление она опубликовала на страничке в Х.

"Администрация Байдена своими политиками несёт ответственность за… вливание миллиардов долларов американских налогоплательщиков в прокси-войну с Россией на Украине, которая создала нестабильность по всему миру и приближает нас к третьей мировой войне", — написала Грин.

Политик добавила, что Байден привёл США к кризису национальной безопасности и краху экономики. Она отметила, что есть неопровержимые доказательства коррупции лидера США и его семьи.