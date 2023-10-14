Регион

Уведомления отключены

14 октября, 15:47

В Конгрессе обвинили Байдена в приближении третьей мировой

Конгрессвумен Грин: Байден привёл США к кризису национальной безопасности

Член Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила президента США Джо Байдена в приближении третьей мировой и нестабильности в мире. Заявление она опубликовала на страничке в Х.

"Администрация Байдена своими политиками несёт ответственность за… вливание миллиардов долларов американских налогоплательщиков в прокси-войну с Россией на Украине, которая создала нестабильность по всему миру и приближает нас к третьей мировой войне", написала Грин.

Политик добавила, что Байден привёл США к кризису национальной безопасности и краху экономики. Она отметила, что есть неопровержимые доказательства коррупции лидера США и его семьи.

Байден ушёл в "крутое пике" при восхождении на пять ступенек

Байден ушёл в "крутое пике" при восхождении на пять ступенек

Ранее Лайф рассказывал, что деятельность Джо Байдена не одобряет больше половины граждан США. Этот показатель является рекордным с момента прихода политика к власти. Опрос показал, что сильнее всего поддержка главы Белого дома падает среди молодых американцев в возрасте до 34 лет.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров