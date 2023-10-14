Байден ушёл в "крутое пике" при восхождении на пять ступенек

Американский президент Джо Байден вновь не смог осилить лестницу, оступившись на глазах у публики. Досадная неприятность произошла с 80-летним политиком в Филадельфии, которую он посетил для участия в мероприятии.

Для произнесения речи Байдену нужно было подняться на небольшую сцену по короткой лестнице из нескольких ступенек. Восхождение не задалось с первых шагов, и президент несколько раз едва не рухнул на пол. Выйти "из пике" ему помог поручень. Как только равновесие было восстановлено, американский лидер повернулся к участникам мероприятия и замер в неестественной позе. Лишь спустя несколько секунд он продолжил движение с улыбкой.