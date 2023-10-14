Байден ушёл в "крутое пике" при восхождении на пять ступенек
Байден чуть не упал на публике при попытке подняться на сцену в Филадельфии
Джо Байден споткнулся на лестнице в Филадельфии. Обложка © X / RNC Research
Американский президент Джо Байден вновь не смог осилить лестницу, оступившись на глазах у публики. Досадная неприятность произошла с 80-летним политиком в Филадельфии, которую он посетил для участия в мероприятии.
Джо Байден споткнулся на лестнице в Филадельфии. Видео © X / RNC Research
Для произнесения речи Байдену нужно было подняться на небольшую сцену по короткой лестнице из нескольких ступенек. Восхождение не задалось с первых шагов, и президент несколько раз едва не рухнул на пол. Выйти "из пике" ему помог поручень. Как только равновесие было восстановлено, американский лидер повернулся к участникам мероприятия и замер в неестественной позе. Лишь спустя несколько секунд он продолжил движение с улыбкой.
Если неустойчивому Байдену чаще всего удаётся удержаться от падения, то вот его рейтинг не может похвастать подобным достижением. Число одобряющих деятельность политика американцев продолжает падать, достигая всё новых и новых антирекордов.