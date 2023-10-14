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13 октября, 21:50

Байден ушёл в "крутое пике" при восхождении на пять ступенек

Байден чуть не упал на публике при попытке подняться на сцену в Филадельфии

<p>Джо Байден споткнулся на лестнице в Филадельфии. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/RNCResearch/status/1712914382714265794" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RNC Research</a></p>

Джо Байден споткнулся на лестнице в Филадельфии. Обложка © X / RNC Research

Американский президент Джо Байден вновь не смог осилить лестницу, оступившись на глазах у публики. Досадная неприятность произошла с 80-летним политиком в Филадельфии, которую он посетил для участия в мероприятии.

Джо Байден споткнулся на лестнице в Филадельфии. Видео © X / RNC Research

Для произнесения речи Байдену нужно было подняться на небольшую сцену по короткой лестнице из нескольких ступенек. Восхождение не задалось с первых шагов, и президент несколько раз едва не рухнул на пол. Выйти "из пике" ему помог поручень. Как только равновесие было восстановлено, американский лидер повернулся к участникам мероприятия и замер в неестественной позе. Лишь спустя несколько секунд он продолжил движение с улыбкой.

80-летний Байден опозорился на глазах у публики, спускаясь по трапу самолёта

80-летний Байден опозорился на глазах у публики, спускаясь по трапу самолёта

Если неустойчивому Байдену чаще всего удаётся удержаться от падения, то вот его рейтинг не может похвастать подобным достижением. Число одобряющих деятельность политика американцев продолжает падать, достигая всё новых и новых антирекордов.

Илья Пушкарев
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