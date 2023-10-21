На Западе рассказали, что вынуждает ВСУ идти на "мясные штурмы"

Западная бронетехника, которая была передана Киеву, стала лёгкой целью для ВС РФ в зоне СВО. В связи с этим украинские военные были вынуждены переходить к пехотным атакам — совершенно невыгодной тактике, сообщает портал Modern Diplomacy.

В статье уточняется, что американская бронетехника плохо проявила себя в конфликте на Украине. А европейские БТР и другие типы техники оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолётов с противотанковыми ракетами, дронов-камикадзе "Ланцет" и других БПЛА, а также мин. Автор материала подчеркнул, что в условиях современного поля боя бронетехника испытывает большие проблемы с выживанием. Поэтому в качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ перешли на тактику пехотных атак без поддержки боевых машин.

Как утверждается, украинские войска выдвигаются на передовую ночью и пытаются наступать на рассвете. Однако подобная стратегия только увеличивает потери в рядах ВСУ.