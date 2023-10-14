Украинцам напомнили, кто толкает их в мясорубку из-за жажды власти
Modern Diplomacy: Лидеры Запада толкают украинцев в мясорубку из-за жажды власти
Западные лидеры производят систематическое сокращение численности украинцев с целью удовлетворить свои политические амбиции и удержаться у власти. Так об истинных целях союзников Киева высказался автор портала Modern Diplomacy Рич Бердан.
"Украинцы должны быть в ярости от того, что их расу систематически сокращают, одновременно используя и заталкивая в мясорубку", — возмутился обозреватель.
По словам Бердана, активная поддержка не помогает ВСУ показать хоть какой-то успех в рамках контрнаступа. Неприступность российской линии обороны говорит лишь о том, что Москва нацелена на победу в противостоянии. Если ситуация не изменится, в скором времени Украина перестанет существовать, предупредил автор.
"Становится всё яснее, что выходки мировых лидеров принесли череду бед и огромный ущерб, поскольку они стремятся удовлетворить свои претензии на удержание власти", — вывел Запад на чистую воду обозреватель.
Между тем Киев объявил Запад виновником неудачного контрнаступления. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ВСУ "выбились из графика" из-за нехватки техники, которую иностранные партнёры не поставили вовремя. А ветеран американской разведки Скотт Риттер увидел корень проблемы в использовании националистами тактики НАТО.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine