Западные лидеры производят систематическое сокращение численности украинцев с целью удовлетворить свои политические амбиции и удержаться у власти. Так об истинных целях союзников Киева высказался автор портала Modern Diplomacy Рич Бердан.

"Украинцы должны быть в ярости от того, что их расу систематически сокращают, одновременно используя и заталкивая в мясорубку", — возмутился обозреватель.

По словам Бердана, активная поддержка не помогает ВСУ показать хоть какой-то успех в рамках контрнаступа. Неприступность российской линии обороны говорит лишь о том, что Москва нацелена на победу в противостоянии. Если ситуация не изменится, в скором времени Украина перестанет существовать, предупредил автор.