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Регион
Опубликовано 13 октября 2023, 16:17
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Зеленский использует провальную тактику НАТО на поле боя, заявил бывший разведчик

Разведчик Риттер: ВСУ терпят поражение, потому что используют тактику НАТО

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Danny Haiphong рассказал, что ВСУ терпят поражение, потому что Владимир Зеленский приказал армии действовать по тактике НАТО.

"Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО", — рассказал Риттер.

Он объяснил, что Армия России уничтожает украинских солдат, которые возвращаются на фронт. Так как в НАТО их обучали массивным ударам, а не отдельным вылазкам мелких групп, ВСУ терпят поражение, заключил Риттер.

Разведчик думает, что рамки, которые НАТО обозначило для контрнаступления ВСУ, созданы из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения вооружения стран, поставляющих Зеленскому боеприпасы.

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Ранее Риттер заявил, что происходящее на фронте наилучшим образом демонстрирует силу России, а сама она подаёт НАТО и Западу отчётливый сигнал: наша армия больше, лучше подготовлена и закалена в боях. По мнению эксперта, ВСУ ждёт крах в течение года. Он отметил, что у противника не осталось времени, а ВС России скоро закончат конфликт.

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Getty Images / Libkos

Александра Мышляева
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