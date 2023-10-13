Зеленский использует провальную тактику НАТО на поле боя, заявил бывший разведчик
Разведчик Риттер: ВСУ терпят поражение, потому что используют тактику НАТО
Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Danny Haiphong рассказал, что ВСУ терпят поражение, потому что Владимир Зеленский приказал армии действовать по тактике НАТО.
"Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО", — рассказал Риттер.
Он объяснил, что Армия России уничтожает украинских солдат, которые возвращаются на фронт. Так как в НАТО их обучали массивным ударам, а не отдельным вылазкам мелких групп, ВСУ терпят поражение, заключил Риттер.
Разведчик думает, что рамки, которые НАТО обозначило для контрнаступления ВСУ, созданы из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения вооружения стран, поставляющих Зеленскому боеприпасы.
Ранее Риттер заявил, что происходящее на фронте наилучшим образом демонстрирует силу России, а сама она подаёт НАТО и Западу отчётливый сигнал: наша армия больше, лучше подготовлена и закалена в боях. По мнению эксперта, ВСУ ждёт крах в течение года. Он отметил, что у противника не осталось времени, а ВС России скоро закончат конфликт.
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