Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Danny Haiphong рассказал, что ВСУ терпят поражение, потому что Владимир Зеленский приказал армии действовать по тактике НАТО.

"Зеленский приказал своей армии, <…> чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО", — рассказал Риттер.

Он объяснил, что Армия России уничтожает украинских солдат, которые возвращаются на фронт. Так как в НАТО их обучали массивным ударам, а не отдельным вылазкам мелких групп, ВСУ терпят поражение, заключил Риттер.

Разведчик думает, что рамки, которые НАТО обозначило для контрнаступления ВСУ, созданы из-за нарастающей усталости от конфликта и истощения вооружения стран, поставляющих Зеленскому боеприпасы.