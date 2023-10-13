В ОП объяснили, зачем офис Зеленского винит Запад в провале контрнаступления

ВСУ, вероятнее всего, придётся уйти в глухую оборону зимой, а ответственность за неудачное контрнаступление украинских войск попытаются переложить на страны Запада, которые недостаточно быстро предоставляли военную помощь. Такое заявление сделал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН и член Общественной палаты России Никита Данюк, комментируя заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о неудачах ВСУ на фронте из-за долгих поставок оружия партнёрами.

"Запад, который, с одной стороны, помогает, с другой стороны, если бы помогал намного эффективнее, если бы оружие и боеприпасы доставлялись оперативнее, тогда бы мы смогли что-то продемонстрировать. Это месседж, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы попытаться купировать недовольство внутри страны. В зимний период, скорее всего, Украина уйдёт в глухую оборону", — предположил член Общественной палаты в беседе с RT.

Он напомнил, что население Украины долгое время держали внутри информационного пузыря пропаганды киевского режима, внушая людям, что наступление ВСУ проходит успешно и западная помощь позволит украинским военным пробить себе путь к Крыму. Тем не менее реальность нашла путь в умы людей: про неё не говорили в телевизоре, зато о ней рассказывали друзья и близкие родственники, которых отправляли в контрнаступление как пушечное мясо. Сейчас перед Киевом стоит задача показать обществу виновника провала. О том, что план Зеленского изначально не мог быть успешно осуществлён, никто говорить не станет, подытожил Данюк.