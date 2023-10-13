В ОП объяснили, зачем офис Зеленского винит Запад в провале контрнаступления
Член ОП Данюк: С наступлением зимы ВСУ, скорее всего, уйдут в глухую оборону
ВСУ, вероятнее всего, придётся уйти в глухую оборону зимой, а ответственность за неудачное контрнаступление украинских войск попытаются переложить на страны Запада, которые недостаточно быстро предоставляли военную помощь. Такое заявление сделал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН и член Общественной палаты России Никита Данюк, комментируя заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о неудачах ВСУ на фронте из-за долгих поставок оружия партнёрами.
"Запад, который, с одной стороны, помогает, с другой стороны, если бы помогал намного эффективнее, если бы оружие и боеприпасы доставлялись оперативнее, тогда бы мы смогли что-то продемонстрировать. Это месседж, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы попытаться купировать недовольство внутри страны. В зимний период, скорее всего, Украина уйдёт в глухую оборону", — предположил член Общественной палаты в беседе с RT.
Он напомнил, что население Украины долгое время держали внутри информационного пузыря пропаганды киевского режима, внушая людям, что наступление ВСУ проходит успешно и западная помощь позволит украинским военным пробить себе путь к Крыму. Тем не менее реальность нашла путь в умы людей: про неё не говорили в телевизоре, зато о ней рассказывали друзья и близкие родственники, которых отправляли в контрнаступление как пушечное мясо. Сейчас перед Киевом стоит задача показать обществу виновника провала. О том, что план Зеленского изначально не мог быть успешно осуществлён, никто говорить не станет, подытожил Данюк.
Напомним, сегодня советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк возложил вину за провалы украинской армии на Запад. По его словам, из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика".