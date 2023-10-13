Украину разочаровали плохими новостями из Конгресса США после неудач ВСУ
Конгрессмен США Биггс отметил рост числа противников помощи Киеву среди коллег
Среди американских конгрессменов находится всё больше противников дальнейшей финансовой поддержки Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom член Палаты представителей США Энди Биггс. Он тоже в их числе.
По его словам, провал распиаренного контрнаступления ВСУ после стольких денежных вливаний сыграл свою роль. Из-за неудачи киевские власти не смогут добиться получения дополнительной помощи со стороны Соединённых Штатов, сказал он.
"Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растёт с каждым днём. Я говорю о моих коллегах. Но всё ещё есть некоторые неподатливые", — заметил американский конгрессмен.
К слову, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал и другую причину уменьшения вливаний в Украину со стороны США. Он отметил, что Владимир Зеленский с жадностью смотрит на помощь Израилю из Вашингтона, опасаясь лишиться прежнего уровня поддержки. На фоне произошедшего политик даже засобирался на Ближний Восток.
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