Среди американских конгрессменов находится всё больше противников дальнейшей финансовой поддержки Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom член Палаты представителей США Энди Биггс. Он тоже в их числе.

По его словам, провал распиаренного контрнаступления ВСУ после стольких денежных вливаний сыграл свою роль. Из-за неудачи киевские власти не смогут добиться получения дополнительной помощи со стороны Соединённых Штатов, сказал он.

"Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растёт с каждым днём. Я говорю о моих коллегах. Но всё ещё есть некоторые неподатливые", — заметил американский конгрессмен.