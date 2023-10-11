Зеленского уличили в жадности из-за поставок американского оружия Израилю
Песков: Зеленский с жадностью реагирует на поставки оружия Израилю
Владимир Зеленский с "профессиональной жадностью" реагирует на западную помощь Израилю, так как опасается, что предназначенное для Киева оружие могут отправить Иерусалиму. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для телеканала "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Песков заявил, что Зеленский с жадностью реагирует на поставки оружия Израилю. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"У него (Зеленского. — Прим. Лайфа) ещё срабатывает такая профессиональная жадность: "Как же причитающееся мне вооружение сейчас будут отдавать Израилю?" — сказал представитель Кремля, также отметив, что Зеленский "начинает надоедать" всем в США и Европе.
Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил о начале поставок военной помощи Израилю. При этом он отметил, что Вашингтон пока не планирует направлять в регион своих военных. В то же время Кирби подчеркнул, что в данном вопросе Белый дом будет руководствоваться интересами нацбезопасности.
Как сообщал Лайф, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа, в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Затем Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также отметил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина.