Зеленского уличили в жадности из-за поставок американского оружия Израилю

Владимир Зеленский с "профессиональной жадностью" реагирует на западную помощь Израилю, так как опасается, что предназначенное для Киева оружие могут отправить Иерусалиму. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для телеканала "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Песков заявил, что Зеленский с жадностью реагирует на поставки оружия Израилю. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"У него (Зеленского. — Прим. Лайфа) ещё срабатывает такая профессиональная жадность: "Как же причитающееся мне вооружение сейчас будут отдавать Израилю?" — сказал представитель Кремля, также отметив, что Зеленский "начинает надоедать" всем в США и Европе.