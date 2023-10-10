Белый дом сообщил о начале поставок военной помощи Израилю
Кирби: США начали поставки военной помощи Израилю
Вашингтон уже начал поставлять военную помощь Тель-Авиву и в ближайшие дни может объявить о выделении дополнительных средств еврейскому государству. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля, и мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом", — заявил чиновник и добавил, что первая партия помощи уже отправлена в Израиль.
Помимо этого, государственный служащий уточнил, что Соединённые Штаты пока не планируют направлять своих военных в Израиль. В то же время Кирби подчеркнул, что США в данном вопросе будут руководствоваться интересами национальной безопасности.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. После этого палестинские радикалы проникли в страну. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.
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