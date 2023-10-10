Белый дом сообщил о начале поставок военной помощи Израилю

Вашингтон уже начал поставлять военную помощь Тель-Авиву и в ближайшие дни может объявить о выделении дополнительных средств еврейскому государству. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля, и мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом", — заявил чиновник и добавил, что первая партия помощи уже отправлена в Израиль.