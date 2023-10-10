Байден заявил о гибели 11 американцев в Израиле

Минимум 11 американцев погибли в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, цитируя президента США Джо Байдена.

"К сожалению, сейчас мы знаем, что погибшими числятся по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из которых Израиль стал вторым домом", — сообщил Байден.

При этом американские граждане также числятся и пропавшими без вести. Он подчеркнул, что власти США работают с представителями Израиля, чтобы выяснить местонахождение этих людей. Байден допустил, что их могут удерживать боевики палестинского движения ХАМАС.