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9 октября, 21:39

Байден заявил о гибели 11 американцев в Израиле

Байден: Как минимум 11 граждан США погибли в Израиле в ходе эскалации конфликта

Минимум 11 американцев погибли в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, цитируя президента США Джо Байдена.

"К сожалению, сейчас мы знаем, что погибшими числятся по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из которых Израиль стал вторым домом", — сообщил Байден.

При этом американские граждане также числятся и пропавшими без вести. Он подчеркнул, что власти США работают с представителями Израиля, чтобы выяснить местонахождение этих людей. Байден допустил, что их могут удерживать боевики палестинского движения ХАМАС.

ХАМАС готово обсуждать перемирие с Израилем

ХАМАС готово обсуждать перемирие с Израилем

Ранее официальный представитель палестинского исламистского движения сообщил, что среди заложников, которых боевики ХАМАС захватили в плен в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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