Байден заявил о гибели 11 американцев в Израиле
Байден: Как минимум 11 граждан США погибли в Израиле в ходе эскалации конфликта
Минимум 11 американцев погибли в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, цитируя президента США Джо Байдена.
"К сожалению, сейчас мы знаем, что погибшими числятся по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из которых Израиль стал вторым домом", — сообщил Байден.
При этом американские граждане также числятся и пропавшими без вести. Он подчеркнул, что власти США работают с представителями Израиля, чтобы выяснить местонахождение этих людей. Байден допустил, что их могут удерживать боевики палестинского движения ХАМАС.
Ранее официальный представитель палестинского исламистского движения сообщил, что среди заложников, которых боевики ХАМАС захватили в плен в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским.
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