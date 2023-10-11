Песков считает, что Зеленский "начинает надоедать" всем в США и Европе
Владимир Зеленский начинает надоедать США и Европе, где уже задаются вопросом: на что этот человек тратит западные деньги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: Зеленский начинает надоедать всем в США и Европе. Видео © Телеграм-канал Павла Зарубина
"Зеленский находится в достаточно сложном положении. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля добавил, что это недовольство Зеленским на Западе будет расти и он начнёт "метаться".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на "последней и самой сложной" стадии и у Киева в связи с этим "много страхов". В Госдуме увидели тревогу в данных словах и подчеркнули, что киевский режим рухнет в любом случае, но западное финансирование "продлевает его агонию".
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