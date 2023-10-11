Песков считает, что Зеленский "начинает надоедать" всем в США и Европе

Владимир Зеленский начинает надоедать США и Европе, где уже задаются вопросом: на что этот человек тратит западные деньги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков: Зеленский начинает надоедать всем в США и Европе. Видео © Телеграм-канал Павла Зарубина

"Зеленский находится в достаточно сложном положении. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.