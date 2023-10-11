Киевские власти осознают, что при уменьшении западного спонсирования Украины их режим сразу же рухнет. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Госдумы РФ Амир Хамитов. Таким образом он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что украинский конфликт находится на последней стадии.

"Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на последней стадии. Интересно, что такое заявление прозвучало вскоре после другого: о том, что из-за израильских событий внимание Запада к Украине может снизиться. Это ещё раз говорит о том, что в Киеве всё прекрасно осознают. Понимают: стоит только уменьшить их спонсирование, как украинский режим тут же рухнет", — отметил депутат.

Хамитов заявил, что киевский режим рухнет в любом случае, но западное финансирование "продлевает его агонию". Депутат считает, что Зеленский заметно забеспокоился, ведь российская победа становится ближе, а значит, "близится и день расплаты". Хамитов указал, что после выполнения целей СВО будет нелишним проследить все цепочки поддержки и финансирования Киева.

"Наша главная задача — не только победить неонацистскую заразу, но и сделать невозможным её повторное появление. Это понимают и на Западе, поэтому и сам Зеленский, его спонсоры из ЕС и НАТО в последнее время делают всё более тревожные заявления. Как гласит русская народная пословица: "Знает кошка, чьё мясо съела", — подытожил парламентарий.