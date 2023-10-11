Ни тепло, ни морозы не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил Москву в попытках использовать зиму в качестве оружия против Киева.

"Украине уже ничего не поможет: ни тепло, ни морозы, так как нынешний конфликт находится в финальной стадии, что признаёт даже Зеленский. К тому же Украина, как часть большой России, находится в тех же широтах, а ВСУ — это не какая-то южная армия из тёплой страны, которая может быть шокирована морозами. То же самое, что и в России, мы наблюдаем каждой зимой на Украине... Там вот такие же русские люди, просто заражённые "украинством головного мозга", которое оказалось вирусным заболеванием", — высказался эксперт.

Как отметил Коровин, после окончания спецоперации произойдёт чудесное выздоровление всех, кто сегодня "болеет украинством и умирает за украинскую идею". Поэтому нашей стране поможет скорее не зима, как считает Столтенберг, а последовательность ВС России, а также многовековая история героических побед, резюмировал собеседник Лайфа.