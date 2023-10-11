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Регион
Опубликовано 11 октября 2023, 12:08
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Политолог объяснил, почему у Украины нет шансов победить в конфликте

Политолог Коровин: Ничего уже не в состоянии помочь Киеву победить в конфликте

Ни тепло, ни морозы не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил Москву в попытках использовать зиму в качестве оружия против Киева.

"Украине уже ничего не поможет: ни тепло, ни морозы, так как нынешний конфликт находится в финальной стадии, что признаёт даже Зеленский. К тому же Украина, как часть большой России, находится в тех же широтах, а ВСУ — это не какая-то южная армия из тёплой страны, которая может быть шокирована морозами. То же самое, что и в России, мы наблюдаем каждой зимой на Украине... Там вот такие же русские люди, просто заражённые "украинством головного мозга", которое оказалось вирусным заболеванием", — высказался эксперт.

Как отметил Коровин, после окончания спецоперации произойдёт чудесное выздоровление всех, кто сегодня "болеет украинством и умирает за украинскую идею". Поэтому нашей стране поможет скорее не зима, как считает Столтенберг, а последовательность ВС России, а также многовековая история героических побед, резюмировал собеседник Лайфа.

Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта
Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта

Ранее Столтенберг заявил, что российский президент Владимир Путин якобы собирается использовать зимние холода в качестве оружия против Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала, что Москва в это время применяет против самого генсека тактику "сезонных обострений". При этом она подчеркнула, что лето наша страна оставила для себя.

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Ольга Годуненко
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