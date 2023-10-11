"Надоел": Политолог раскрыл причину отмены выступления Зеленского в Румынии
Политолог Журавлёв: В румынском парламенте просто не захотели слушать Зеленского
Причина отмены заседания Румынией, на котором планировалось выступление Владимира Зеленского, кроется в нежелании парламента слушать его. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв.
По его словам, Зеленский им "просто надоел". К тому же его выступление — это "ритуальное действие", после которого Румынии придётся что-то дать Украине, выразить поддержку и "дать шоколадку", которая и им самим нужна.
Журавлёв прокомментировал и ожидаемую встречу Зеленского с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом, а также переговоры с премьером Марчелом Чолаку. Специалист считает, что в ходе этих переговоров будут обсуждаться вопросы по Молдавии и Приднестровью.
"Думаю, что с румынским лидером руководитель Украины будет обсуждать молдавско-приднестровские вопросы. Молдавия и Приднестровье — как раз между Румынией и Украиной. И вот здесь Украина хоть зачем-то может быть нужна Румынии", — пояснил Журавлёв.
Напомним, руководство Парламента Румынии отменило заседание, где должен был выступить с заявлением Владимир Зеленский, прибывший в Бухарест с официальным визитом. Стоит отметить, что Зеленский во время всех своих зарубежных визитов выступал перед парламентами стран.
t.me / Zelenskiy / Official